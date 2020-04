Riuniti. “Io resto a casa”. Un brano musicale contro il Coronavirus

nella durissima battaglia contro il Coronavirus., infatti, hanno deciso di donare una canzone al Policlinico foggiano che da settimane è impegnato in prima linea nella gestione dell’emergenza da Covid-19. Si tratta discritto dall’artista Caravellae potrà essere scaricata dal sito de ‘La Tua Tv’ (www.latuatv.tv) ad un prezzo simbolico. L’intero ricavato derivante dai download del nuovo brano musicale sarà interamente devoluto per sostenere le spese legate all’emergenza pandemia.

“Nel nostro piccolo – ha dichiarato Santino Caravella – vorremmo sentirci parte attiva in questa battaglia e vicini a chi soffre e a chi lotta strenuamente. Quello che sappiamo fare è intrattenere in maniera leggera e per questo ci è sembrato naturale dare il nostro sostegno con una canzone che porti il buonumore nelle case, ma che allo stesso tempo dia un contributo tangibile alla causa”.

“Esprimo gratitudine per questi gesti di grande altruismo collettivo. – ha dichiarato il Direttore Generale del Policlinico Riuniti di Foggia Dott. Vitangelo Dattoli. “In un momento di estrema difficoltà come questo, c’è stata una gara di solidarietà, di amicizia e di affetto che ci ha veramente colpiti, che rappresenta per noi una spinta ad operare con maggiore vigore ed entusiasmo e che conferma la possibilità che tutti insieme ce la faremo”.