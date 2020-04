RSA. Manna “Piazzolla la sua lettera un’idea strabiliante: ora si dimetta”

, 10 aprile 2020. “Incredibile ma vero, il DG Vito Piazzola dell’ASL Foggia, ha inviato una lettera aperta ai familiari degli ospiti delle RSA, invitandoli a riportarseli a casa per evitare eventuale contagio da covid-19. E’ il primo DG, a livello regionale, nazionale e mondiale ad aver avuto un’idea così ‘strabiliante’, mi auguro non sia contagioso“. Lo dice in una nota l’attivista del M5S

“Molte famiglie che hanno ricoverato a pagamento, in tempi di pace, i loro cari (lungodegenti, allettati, con alzheimer ed altri gravi patologie), secondo il DG Piazzolla (..) dovrebbero in questi giorni di guerra virale riportarseli a casa, col rischio di essere contagiati, considerato che molti ospiti sono risultati positivi”. “Ancora una volta Piazzola (..) continua a disattendere quanto sostenuto dal Responsabile della Regione Puglia del coordinamento emergenze epidemiologiche, Prof. Lopalco, di fama internazionale”.

Dunque, le critiche. Per Grazia Manna bisognava “sottoporre a tampone nella RSA di Troia tutti gli assistiti ed il personale sanitario dopo il primo contagio”. Secondo Manna, Piazzola non avrebbe verificato “se gli Angelucci, che gestiscono la struttura (..) abbiano messo, unitamente alla ASL per il personale del 118, a disposizione Kit completi di DPI (dispositivi protezione individuale) per evitare il dilagare del contagio”. “Ha trasferito (..) gli anziani della RSA di Troia al Lastaria di Lucera, per riportarli, dopo poche ore, nuovamente alla RSA di Troia, nella giornata più fredda e piovosa di fine marzo”. “Quando non si è all’altezza del compito ricevuto (..) non resta altro che il nobile istituto delle dimissioni”.