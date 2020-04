Scomparsa Corrado Di Corrado, Landella “Una persona dedita al lavoro”

«Ho appreso con estremo dispiacere della prematura scomparsa del Presidente del Tribunale di Foggia, Corrado Di Corrado. A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità Foggiana, giungano alla sua famiglia le nostre più sincere condoglianze. Nel suo lavoro alla presidenza del Tribunale di Foggia abbiamo potuto apprezzare le sue non comuni qualità umane e professionali.. Lo ricordiamo come una persona dedita al suo lavoro e stimata da tutti i colleghi. Sicuramente lascerà un grande vuoto nelle aule del Tribunale foggiano». Lo scrive in una nota il sindaco di Foggia, Franco Landella.