“Solo a Manfredonia i contagiati di Coronavirus diminuiscono: tanti auguri anche a voi”

Manfredonia, 10 aprile 2020. “Dal Comune ci fanno sapere che i numeri dei contagiati di Manfredonia, che nel resto d’Italia aumentano, da noi diminuiscono. Le ordinanze vengono pubblicate prima da un certo sito locale, ormai organo di stampa della Pubblica Amministrazione, poi diventano ufficiali e appaiono sull’albo pretorio.

In poche parole, ormai nel nostro Comune si ritiene inutile il ruolo dei cittadini, che hanno il diritto di essere informati, senza filtri e senza approssimazione. I commissari non sono unti dal Signore, hanno si il potere concentrato di tutti gli organi nelle loro mani, ma sono sottoposti agli stessi trattamenti di chi è chiamato ad amministrare con il voto popolare. Sia chiaro !!! https://www.altalex.com/…/chi-vigila-sull-operato-dei-commi…

Ne è conseguenza che qualunque cittadino, associazione o partito politico possa senz’altro esercitare legittimamente il proprio diritto di critica nei confronti dell’operato dei commissari straordinari con i mezzi propri dei quali si avvale la politica stessa (dall’articolo su quotidiani, al comizio di piazza e persino al volantinaggio). E’ anche vero che il quinto comma dell’art. 145 T.U. prevede espressamente che la commissione straordinaria, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell’apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell’Anci, dell’Upi, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare. Ma tale ultima previsione non fa che confermare la sottoponibilità a giudizio politico dell’azione dei commissari straordinari.

A cura di Angelo Riccardi, già sindaco del Comune di Manfredonia