Venerdì Santo: il commento del cappellano Casa Sollievo, ospedale Covid

Quando ci si ritrova inermi di fronte alla violenza assurda, alla malattia incurabile, alla sofferenza imminente, alla morte Gesù, in quanto uomo, ha voluto far propria e vivere sulla propria pelle tutta l’angoscia, l’abiezione, le paure dell’uomo di tutti i tempi, per poterla redimere. Proprio e solo quando arriva in fondo al tunnel della sofferenza, dell’angoscia e della solitudine Gesù ritrova Dio, quale Padre amoroso e gli grida con tutte le energie rimaste:”Padre, nelle tue mani affido il mio spirito”, e aggiunge con l’ultimo afflato: “Tutto è compiuto” Non poteva esserci un’agonia umanamente più desolante e di totale annullamento di sé. Perciò ogni uomo, credente o ateo che sia, che soffre o che muore nel silenzio di Dio e nell’abbandono, può non essere disperato: non è più solo, perché Cristo, per lui e con lui, ha vissuto la susa stessa tragica esperienza. (

Fonte tesy e immagine: Agensir