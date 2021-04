Covid Puglia, deceduta l’ex sindaco di Taranto Rossana Di Bello

Taranto, 10/04/2021 – (gazzettamezzogiorno) È morta questa mattina presto all’ospedale Moscati Rossana Di Bello, ex sindaco di Taranto dal 2000 al 2006. Aveva 64 anni ed era ricoverata per aver contratto il Coronavirus, lo scorso 24 marzo. Lascia il marito e una figlia. E sui social comincia già il tam-tam della notizia: in tantissimi stanno esprimendo in questi minuti il loro cordoglio, tra cui il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, ed il vice commissario, il sen. Dario Damiani. «Un’altra persona a noi cara, un’altra amica di Forza Italia Taranto che ci lascia prima del tempo per colpa di questo maledetto virus: la scomparsa di Rossana Di Bello ci lascia senza parole e in un mare di dolore. Siamo sentitamente vicini alla sua famiglia, a tutti i suoi cari e alla comunità ionica. Ciao Rossana», così si legge in una nota. (gazzettamezzogiorno)