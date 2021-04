Felicissima sera, tra gli ospiti Maria De Filippi, De Gregori, Pannofino …

Foggia, 10/04/2021 – (theitaliantimes) Pio e Amedeo, il duo comico foggiano è pronto a lanciarsi in una nuova sfida in prima serata. Lo show si chiama Felicissima sera, e sarà in onda su Canale 5 a a partire da venerdì 16 aprile. Dopo un’attesa causa Covid di oltre un anno, Pio e Amedeo sono pronti al debutto del nuovo varietà che vedrà non solo l’incursione già annunciata di Maria De Filippi, ma la partecipazione di tanti ospiti.

Felicissima sera quando inizia? Quando inizia Felicissima sera di Pio e Amedeo: il nuovo show comico, condotto da Pio D’Antini e Amedeo Grieco, in arte solo Pio e Amedeo, va in onda da venerdì 16 aprile su Canale 5. Felicissima sera ospiti: Tantissimi gli ospiti che interverranno nella prima puntata di Felicissima sera di Pio e Amedeo. Oltre a Maria De Filippi anche il cantautore impegnato Francesco De Gregori fresco dei suoi 70 anni, Tommaso Paradiso ex cantante dei The Giornalisti e la cantante Ivana Spagna. Da Amici 2021 in arrivo il giudice Emanuele Filiberto e poi l’attore e doppiatore Francesco Pannofino e Andrea Iannone, ex compagno di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.(theitaliantimes)