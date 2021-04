(STATOQUOTIDIANO, ore 14). Manfredonia, 10 aprile 2021. “Incantevole come un ornamento di una regina“, finalmente Diadema. Finalmente il varo dell’innovativo motopeschereccio delle famiglie Salvemini – Olivieri, dell’impresa di pesca Cooperativa “Quattro fratelli“.

Come appreso da StatoQuotidiano.it, per la prima volta nella storia del compartimento marittimo di Manfredonia, stamani c’è stato infatti il varo di un motopeschereccio realizzato in tutte le fasi di cantierizzazione interamente nel centro sipontino.

Un motopeschereccio di una lunghezza pari a oltre 19 metri di lunghezza, per 6 metri circa di larghezza, e una stazza di 55 tonnellate. Un motopeschereccio completamente in vetroresina.

“Solitamente – spiega a StatoQuotidiano.it l’operatore del compartimento marittimo Raffaele Salvemini – , i motopescherecci sono realizzati in gran parte in legno o in acciaio. ‘Diadema’, in vetroresina, combina professionalmente le migliori peculiarità di resistenza e leggerezza, con conseguente incidenza sull’impatto ambientale, dato l’abbattimento dei consumi di carburante per la navigazione”.

Il varo di stamani acquista ulteriore rilevanza poiché arriva dopo una lunga controversia giudiziaria, “durata circa 5 anni”. Difatti, il motopeschereccio “Diadema” era stato già oggetto di un sequestro giudiziario, con completamento delle sue fasi di realizzazione nel Porto Turistico “Marina del Gargano” di Manfredonia.

“Esprimo la massima soddisfazione – spiega a StatoQuotidiano.it l’avvocato Gianfranco Di Sabato, legale delle famiglie Salvemini – Olivieri -, per la realizzazione del motopeschereccio Diadema, di fatto un sogno atteso da tempo dalle famiglie Salvemini – Olivieri”.

“Un’idea innovativa che trova compimento in un momento di oggettiva crisi economica, per il settore pesca e complessivamente a causa della pandemia Covid. Un varo che attesta tutta la valenza, il coraggio, e la forza dei componenti delle famiglie Salvemini – Olivieri. Hanno lavorato stoicamente per realizzazione del motopeschereccio. Operai, oltre che pescatori, hanno operato in modo ‘ostinato’ e coraggioso, capitanati dal capofamiglia Raffaele Salvemini”, conclude l’avvocato Di Sabato.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it