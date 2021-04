Furbetti vaccini, Figliuolo contro Emiliano “Chiarisca chi è nella categoria ‘altro'”

Bari, 10/04/2021 – (gazzettamezzogiorno) Circa l’8% delle somministrazioni effettuate fino a ieri in Puglia è classificato nella categoria «altro». Tante in numero assoluto (56mila su 708mila), ma altrove (il Lazio è al 20% su 1.200.000) sono anche di più. Fatto sta che ieri gli uffici del commissario Francesco Paolo Figliuolo hanno chiesto per la seconda volta alla Regione di spiegare cosa ci sia dentro quell’«altro»: la prima richiesta di dati, la scorsa settimana, era infatti caduta nel vuoto.

L’etichetta «altro» viene appiccicata a chi non appartiene alle sei categorie codificate dal primo piano vaccinale (operatori sanitari, personale non sanitario, ospiti delle Rsa, anziani, personale scolastico, forze dell’ordine). In «altro» potrebbero essere finiti sia i pazienti fragili che gli ormai famigerati caregivers (i «badanti» di disabili e persone non autosufficienti), in attesa di una nuova codifica. Ma, teme il Nucleo degli ispettori sanitari pugliesi, quel calderone anche potrebbe contenere una buona parte dei cosiddetti «furbetti»: ad esempio mogli e figli di medici, avvocati, impiegati e tutte le persone che – secondo il Nirs – avrebbero ottenuto una somministrazione del vaccino senza averne titolo. (gazzettamezzogiorno)