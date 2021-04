Il cambio di passo sulla giunta chiesto a Landella e i progetti per la città

(STATOQUOTIDIANO, ore 19). Foggia, 10 aprile 2021. L’Amministrazione Landella alle prese con il rimpasto di giunta e con l’evidente spaccatura sulle decisioni finali: azzerare o riempire le caselle mancanti? Il punto è come mai, con una commissione di accesso agli atti al lavoro al Comune, si possa pensare a siffate materie. Scorrendo la cronaca della “mela della discordia”, per così dire, lanciata sui tavoli politici, la questione era già stata posta in tempi non sospetti dal gruppo consiliare che fu, cioè i Popolari di Puglia. Hanno aperto la disputa mettendo seriamente in discussione la solidità della maggi

Va detto che, se i 4 fossero rimasti compatti, i numeri per “mandare a casa Landella”, come va ripetendo il centrosinistra (di mezzo anche lo scenografico passaggio dal notatio), ci sarebbero stati.

Ma il corso delle vicende politiche è stato diverso e oggi il punto di discussione sembra concentrarsi sugli ultimi baluardi di potere amministrato, la giunta e qualche presidenza o cda di società partecipate.

Chiaro che se la posta da rimettere in gioco fosse quella di 14 postazioni (9 assessorati, la presidenza Ataf e il cda di Am service) la sostituzione potrebbe trovare un suo perché in quanto nessuno si sentirebbe “inadeguato”, fra gli eventuali esclusi, s’intende.

Decisi su questo fronte Fi, Fdi, forse la parte della Lega che fa riferimento a Luigi Miranda. Con il consiglio comunale che preme Landella per il reset – e potrebbe anche dividersi, come ha già preannunciato il consigliere Di Mauro, sulla base del provvedimento da votare- la giunta sotto la lente è un segnale politico per il sindaco. Lo “stringiamoci a coorte” con i suoi fedelissimi, la significativa componente leghista nella giunta e, in parte, anche in consiglio, non convince affatto la maggioranza. Se sarà l’ennesima tattica per tirar fuori dal cilindro qualche assessorato ad hoc si vedrà, la prossima settimana il consiglio comunale potrebbe già fornire il termometro della situazione.

In ogni caso – sempre che gli alti profili tecnici, accademici e professionali scelgano di impegnarsi in questa amministrazione- una serie di importanti progetti sono in ballo dal punto di visto amministrativo.

Il contratto Amiu da rivedere, per esempio. “L’ufficio ambiente- disse Landella in un consiglio comunale dello scorso dicembre- ha trasferito il contratto a Bari in cui è stata inserita l’attività sanzionatoria, non prevista nel contratto siglato da Mongelli. Sulla compartecipazione con il Comune di Bari bisogna aprire una serie di riflessione alle porte della scadenza del contratto il prossimo anno. Abbiamo l’opportunità di acquisire la discarica di Cerignola che può sollevare la Capitanata cui manca un piano di chiusura del ciclo dei rifiuti”.

A proposito di progetti per la città, lo scorso gennaio il Tar ha respinto il ricorso della società cui era stata revocata la concessione per la pubblica illuminazione dal Comune di Foggia.

Si dovrà espletare una nuova gara per cui una delibera di giunta ha già approvato la “relazione di fattibilità”, 23 pagine dettagliate che riguardano13mila punti luce tra Foggia e borgate.

Il primo bando, un project financing da 54 milioni di euro, fissava a 20 anni la durata dell’affidamento. Pali usurati, strutture obsolete, costi di fornitura di energia altissimi rispetto al libero mercato. Urge un cambio dopo 4 anni di attesa, gare, disdette e ricorsi.

Procedono i lavori per l’orbitale. “Speriamo di vederla terminata entro il prossimo anno”, si augurava il sindaco in un’intervista su Antenna sud dello scorso dicembre quando sottolineava, anche, “i ritardi da Covid”. Lunga 6 Km, è stata finanziata con un progetto pari a 30 milioni di euro. Quasi ultimato il primo tratto lo scorso dicembre.

C’è il Pug nel cassetto. Forse vedranno la luce le linee di indirizzo se la commissione consiliare le produrrà in tempi utili, ma si dovranno rendere operative. Evidente, con proteste dei residenti quasi quotidiane, la questione dell’emergenza abitativa.

Lo scorso 8 aprile il Tar Puglia ha sospeso l’ordinanza con cui il sindaco ordinava lo sgombero dell’ex caserma Oddone. Questo, fino alla prossima Camera di consiglio dell’11 maggio. Un pannicello caldo per l’amministrazione. E’ recente, inoltre, la richiesta del Comune alla Regione di “delocalizzare” 2milioni e 400mila euro per realizzare 24 alloggi Erp, “delocalizzare” da Via Lucera- Rione Biccari all’area compresa in zona Borgo Croci in base al Pirp. Altre lungaggini.

Una serie di tematiche, di urgenze ed emergenze che sono lì da decenni o che sono andate complicandosi nel tempo. In consiglio è stato superato lo scoglio della riscossione tributi e della internalizzazione, ma si dovrà fare un nuovo bando mentre una serie di questioni urbanistiche, alcune anche ataviche, tornano in coniglio per essere discusse, oltre che i debiti fuori bilancio. Azzerare, resettare, condividere nuove scelte e rimettere in gioco nuovi profili tecnici o qualche assessore nuovo, questo si vedrà, la materia di cui occuparsi è variegata.

Paola Lucino, 10 aprile 2021