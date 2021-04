Ischitella e Foce Varano, tra presente e futuro: intervista al sindaco Guerra

Ischitella, 10 aprile 2021. Puntare su una forma di turismo alternativo, ecosostenibile, in armonia con l’ambiente, la comunità e le culture locali. È su questo piano che si sta muovendo l’amministrazione del Comune di Ischitella guidata dal sindaco Carlo Guerra, che in una lunga intervista ha voluto illustrare i progetti già in atto e quelli in programmazione sul territorio.

Non si vuole di certo puntare ad essere concorrenti delle realtà di Peschici o di Vieste, a forte vocazione turistica alberghiera, ha precisato il primo cittadino, ma mettere comunque a disposizione un’offerta che possa integrarsi agli altri centri garganici, come ad esempio il turismo religioso di San Giovanni Rotondo. Nell’ottica di questa forma di turismo ecocompatibile, il Comune di Ischitella ha in previsione molti altri progetti, alcuni già in fase di appalto come i “Sentieri d’incontro”, che disegnerà gli storici percorsi e tratturi che attraversano vari punti nevralgici del territorio, come le antiche sorgenti d’acqua.

Durante l’intervista, Guerra ha anticipato molte altre idee e obiettivi in atto, di cui alcuni già in fase di appalto. “Foce Varano non è ancora servita da acqua potabile, per me questo è un fattore che ha inciso parecchio sull’allontanamento del turismo, anche familiare – ha detto Guerra – Spero che entro il 2021 si riesca a completare e a collaudare l’opera idrica di Foce Varano, ed anche di Isola Varano. Adesso manca soltanto un tratto di condotta che andrà a bypassare il canale”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola