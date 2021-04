Rodi Garganico, giovani positivi dopo Pasquetta. Sindaco: “È un piccolo focolaio”

Rodi Garganico, 10 aprile 2021. Dopo un periodo di stabilità per quanto riguarda il numero dei contagiati Covid, con alcuni periodi di assenza di positivi, il sindaco di Rodi Garganico, Carmine D’Anelli, ha ritenuto opportuno collegarsi in diretta su Facebook per comunicare la presenza di un nuovo focolaio, questa volta sviluppato tra giovani.

I ragazzi avrebbero ignorato le attuali norme per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, da zona rossa nel territorio pugliese, per riunirsi il giorno di Pasquetta. “Ho una lista di 15 persone, dove mancano alcune che non hanno avuto la dignità e il coraggio di chiamare e di dire “Sì, io c’ero”.

Ci sono un bel po’ di persone che sono positive. Nei prossimi giorni saranno contattati direttamente da noi o dall’ASL per quanto riguarda il tampone molecolare” ha riferito D’Anelli.

“Vedo che nonostante tutte le raccomandazioni, l’impegno che ci mettiamo, purtroppo c’è sempre qualcuno che fa finta di non capire o di non sentire. Mi dispiace veramente tanto – ha aggiunto il sindaco – Abbiamo avuto una situazione che, per fortuna, nel giro di poche ore abbiamo messo sotto controllo facendo un tracciamento”.

Il primo cittadino promette di non essere più indulgente per i prossimi episodi: “Se una leggerezza del genere dovesse accadere ancora una volta, io non aspetterò i medici e farò direttamente una segnalazione alla Procura della Repubblica e ai carabinieri. Cari ragazzi e cari genitori, praticamente facendo questo avete compromesso il lavoro di mesi”.

​