“Ci si potrà vaccinare non solo negli ospedali, ma anche nelle aziende, nelle palestre e nei parcheggi”. Lo aveva detto a metà marzo il premier Mario Draghi, accendendo negli italiani quella scintilla di speranza che da un anno a questa parte a volte è difficile trovarla persino accanto al nome del Ministro della Salute, Roberto.

I medici di base di Manfredonia, una quarantina, immediatamente si sono attivati per raccogliere l’appello ed insieme hanno avuto un’idea grandiosa: utilizzare le palestre delle scuole sipontine, al momento chiuse e vuote, per creare dei punti vaccinali in città, i cosiddetti hub. Per poter procedere a tamburo battente, hanno poi pensato di organizzarsi nelle ore extra ambulatoriali, in modo tale da poter essere sempre presenti nei punti vaccinali con turnazioni continue. Una proposta che potrebbe far diventare Manfredonia un esempio per l’intera Capitanata ed un fiore all’occhiello in Puglia.

Il tutto è nato durante un incontro tenutosi lo scorso 21 marzo e subito l’idea è stata lanciata al Comune di Manfredonia, da cui dipendono le scuole elementari e medie con le relative palestre, registrando però a ben tre settimane di distanza il più assoluto silenzio.