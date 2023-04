“Giovani Leggende Varese”. Boom del manfredoniano Pietro Basta

La formazione under 17 dell’Happy Casa Brindisi, guidata da coach Gianfranco Patera, è in finale nel Torneo internazionale «Giovani Leggende Varese» edizione 2023 al quale partecipano i settori giovanili più importanti d’Italia con la leva dei nati 2006 e 2007, come Stella Azzurra Roma, Oxygen Bassano, Olimpia Milano e Pallacanestro Varese.

In campo anche una selezione di talenti statunitensi «team Ohio», provenienti dall’America, che i biancoazzurri hanno battuto nei quarti di finale.

Nella semifinale di ieri l’Happy Casa ha superato i padroni di casa della Pallacanestro Varese del coach Giovanni Todisco, brindisino doc e nipote dell’indimenticato professor Peppino Todisco. Tra i migliori in campo per Brindisi Davide Buttiglione, Tommaso Guadalupi ed il nostro sipontino Pietro Basta, autore di ben 30 punti contro gli statunitensi, 19 contro Cantù e 20 punti nella semifinale vinta contro Pallacanestro Varese.

Stasera l’atto conclusivo e decisivo del torneo: alle ore 21.00, nel palazzetto di Varese, i ragazzi di coach Patera affronteranno la Stella Azzurra Roma (diretta streaming sulla pagina Instagram della NBB Junior dalle 20:50). (nota stampa).

