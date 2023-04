Pasquetta funestata nel foggiano: terzo incidente mortale sulla strada in un solo giorno

www.statoquotidiano.it Foggia 10/04/2023 – Si è verificato il terzo incidente stradale mortale oggi in provincia di Foggia, dove un uomo di 65 anni ha perso la vita in un tragico incidente automobilistico. Secondo le prime informazioni, una Mini Cooper, con a bordo il solo conducente, è uscita fuori strada per cause ancora da accertare, finendo la sua corsa oltre la sede stradale.

Purtroppo, nulla ha potuto la vittima che è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo del mezzo. Sul posto sono giunte immediatamente le autoambulanze del 118, ma la morte dell’uomo è stata immediata.

La zona dell’incidente è stata messa in sicurezza grazie all’intervento di una squadra dei vigili del fuoco, mentre i rilievi del sinistro sono affidati ai carabinieri. Al momento, le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.