Manfredonia. 60 giorni circa alle Amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, in contemporanea con le elezioni per il Parlamento Europeo (dal 6 al 9 giugno). Mentre il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per i Servizi elettorali, ha pubblicato ieri le istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature (con fase di presentazione delle candidature amministrative prevista per il 10 e l’11 maggio prossimi), a Manfredonia certezze ma anche dubbi sui nomi dei candidati a sindaco e delle liste collegate.

Dopo la presentazione ufficiale, certa la candidatura dell’ex onorevole Antonio Tasso, a capo di una coalizione con 4 liste civiche (Agiamo, Sipontum, Noi siamo Manfredonia, Antonio Tasso sindaco). Si valuterà nelle prossime settimane la consistenza delle stesse. “Avremmo difficoltà ad interagire con ex-amministratori, perché andranno affrontate delle criticità che avranno bisogno di determinate azioni che, probabilmente, non si potrebbero fare con chi le ha causate”, ha detto l’ex onorevole.

Ancora: ufficiale per ora l’alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per le elezioni comunali di Manfredonia. “Un patto per il cambiamento, la trasparenza e la partecipazione”, hanno riportato in una nota i referenti del Pd. “La scelta nasce dal riscontro sul territorio di quelle forze che hanno inteso e intendono dare un forte segno di discontinuità col passato“. “PD e M5stelle, che pure hanno avuto posizioni differenti in questi anni, hanno scelto di stare assieme e di fare sintesi, guardando innanzitutto alle priorità e alle esigenze dei cittadini e all’interesse supremo della città.”

“Lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose (durante un’amministrazione di centrosinistra, ndr), l’esperienza nefasta dell’amministrazione di centrodestra guidata da Rotice e le recenti vicende giudiziarie, che hanno coinvolto anche alcuni protagonisti dell’ultimo governo cittadino, impongono alle forze democratiche e progressiste di fare sintesi per offrire alla città una prospettiva di governo nuova che consenta a Manfredonia di guardare al futuro con maggiore fiducia“, si è letto nel comunicato del Pd dopo l’alleanza con il M5s.

Per il nome del candidato a sindaco lungo l’asse giallorosso del Golfo: fuori dai giochi Raffaele Fatone, ad inizio 2024 possibile candidato di un campo larghissimo. Allo stesso modo, sembrerebbe non essere stata “mai presa in considerazione” la candidatura a sindaco dell’ex parlamentare Michele Bordo. Pertanto, al netto di possibili smentite, il PD – indebolito ma ora rafforzatosi con l’alleanza con il M5s – punta sulla professoressa Annarita Attanasio, in buoni rapporti con il già A.U. dell’Agenzia del Turismo Saverio Mazzone, da sempre in orbita PD. Dunque, Attanasio al momento quasi ufficiale come candidato a sindaco per PD-M5s.

Per le civiche di centrosinistra (CON, Molo 21, Progetto Popolare, Manfredonia Civica, tutti pronti ad unirsi con un proprio candidato. Il nome è quello di Domenico La Marca. Stamani, 10 aprile 2024, è arrivata l’ufficialità.

I citati movimenti, le possibili liste, hanno ‘fatto quadrato’ su una figura che, forzature o meno, accontenterebbe un po’ tutti. Saltata l’ipotesi dell’architetto Michele Prencipe, svanita quella dell’avvocato Matteo Ognissanti, tramontata l’altra che riportava all’avvocato Vincenzo Muscatiello, la quasi ufficialità per il candidato del campo civico con proiezione centrosinistra è quello del dottor Domenico La Marca. Stamani la conferma ufficiale. Questo nonostante la bocciatura di Zingariello e Riccardi.

Gli altri candidati: con la benedizione di Giandiego Gatta, Ugo Galli ha annunciato la sua candidatura ufficiale (Manfredonia 2024).

Infine, la novità: l’08 aprile, “su impulso del Commissario cittadino di Fratelli d’Italia, si sono incontrati a Manfredonia partiti e liste civiche che si identificano nell’area del centrodestra al fine di addivenire ad un accordo di coalizione per le elezioni amministrative del prossimo giugno. Presenti i referenti di: Fratelli d’Italia, Udc, Lega, Strada Facendo. Dalla discussione è emersa l’unanime volontà di presentarsi alle elezioni in maniera unitaria e compatta, condividendo programmi ed azioni necessarie al rilancio del progetto di buon governo e virtuosa visione futura di Manfredonia.

“Alla luce di tale convergenza, in tempi brevi la coalizione comunicherà la propria scelta riguardo alla individuazione del migliore candidato alla carica di Sindaco della Città di Manfredonia”.