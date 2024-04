Foggia. Il Consiglio Comunale di Foggia ha registrato due importanti decisioni durante l’ultima sessione, dimostrando una netta divergenza di opinioni tra le forze politiche rappresentate.

In primo luogo, è stata approvata all’unanimità la mozione per la realizzazione di un palazzetto dello Sport, proposta da Claudio Amorese e sostenuta dall’intero centrodestra. La proposta, accolta positivamente anche dalla 3^ Commissione Ambiente e Territorio, si pone come un atto di indirizzo per l’amministrazione comunale affinché elabori un progetto di fattibilità tecnica e finanziaria da condividere con il Consiglio e la Commissione Consiliare. Si tratta di un passo significativo verso la creazione di un impianto sportivo coperto e polifunzionale, in linea con le esigenze della città e le aspirazioni della comunità locale.

Tuttavia, mentre questa proposta ha ricevuto un ampio consenso, un’altra iniziativa non ha avuto altrettanta fortuna. Si tratta della proposta per la riduzione della TARI per le attività commerciali e produttive che distribuiscono beni alimentari invenduti a favore delle persone bisognose, presentata da Fratelli d’Italia e sostenuta dal centrodestra. Questa proposta è stata bocciata per mancanza di volontà politica, evidenziando una scarsa attenzione della maggioranza verso le persone indigenti in difficoltà.

La decisione di respingere questa proposta ha suscitato critiche da parte del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che ha sottolineato la contraddizione tra gli annunci della Sindaca e della maggioranza riguardo all’importanza dell’inclusione sociale e della sostenibilità e il voto contrario sulla riduzione della TARI. Il gruppo consiliare ha espresso la propria delusione e ha ribadito il proprio impegno a favore della città, rimanendo vigile sulle attività dell’amministrazione.

Inoltre, è stato evidenziato il mancato sostegno da parte della maggioranza su altre due mozioni proposte da Fratelli d’Italia. La prima riguardava l’istituzione dello Sportello Europa e la seconda la riduzione della TARI, entrambe non approvate o rimandate per ragioni che il gruppo consiliare ha considerato strumentali.

In conclusione, la recente sessione del Consiglio Comunale di Foggia ha mostrato un’ampia gamma di opinioni e priorità politiche, evidenziando la complessità delle dinamiche all’interno dell’amministrazione locale.