Arte, emozioni, gioielli e solidarietà: il fascino dei disegni a grafite della professoressa Aurora Clima

San Severo. Il mondo dell’arte si fonde con il fascino dei gioielli in un evento unico che promette di catturare l’attenzione degli amanti dell’estetica e della bellezza.

Domani sera, giovedì 11 aprile, a partire dalle 18:30, lo showroom “Stravola Gioiellieri” di via Recca 8 a San Severo ospiterà il secondo appuntamento con i disegni a grafite della professoressa Aurora Clima, dal titolo evocativo “Il dono di uno sguardo”.

L’evento è organizzato dall’Inner Wheel Club San Severo Carf guidato dalla presidente Antonella Pellegrino, con la collaborazione di Architetture Di Sipio, dell’architetto Tiziana Di Sipio, “Gig Lee Art” di Luca Buongiorno e Stravola Gioiellieri. La professoressa Clima è conosciuta per la sua abilità nel catturare l’essenza e l’intensità delle emozioni umane attraverso i suoi disegni a grafite.

Le sue opere non solo comunicano emozioni come paura, disagio, timidezza e gioia, ma esplorano anche i complessi rapporti interpersonali che caratterizzano la vita umana.

Questo secondo appuntamento, che segue quello realizzato alcuni mesi fa nello showroom “Mobili Priore”, si distingue per la sinergia tra l’arte della professoressa Clima e il mondo dei gioielli. Lo sguardo, tema centrale della mostra, diventa qui un elemento di connessione tra due forme d’arte apparentemente distinte ma intrinsecamente legate. Questo secondo appuntamento è significativo poiché non solo si potrà ammirare e apprezzare l’arte di Aurora Clima, ma si avrà anche l’opportunità di contribuire a una nobile causa. Presso lo showroom Stravola di via Recca 8 a San Severo sarà possibile acquistare stampe certificate dei disegni esposti, e il ricavato sarà devoluto all’Epicentro giovanile di San Severo.

L’Epicentro giovanile, guidato da decenni da don Nico D’Amicis è un luogo d’incontro e di crescita per i giovani della comunità, un punto di riferimento fondamentale per chiunque abbia bisogno di supporto, orientamento o semplicemente di sentirsi parte di qualcosa di più grande. Contribuire a sostenere questa realtà locale significa investire nel futuro delle nuove generazioni, garantendo loro opportunità di crescita e sviluppo.

L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano immergersi in un’esperienza unica, dove l’arte, le emozioni e la solidarietà si fondono in un’unica armonia.