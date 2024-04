LECCE – Un uomo e una donna sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri di Galatone (Lecce) con l’accusa di aver rapinato un giovane, attirato tramite un sito di incontri online.

La donna con la quale il malcapitato, originario di Casarano (Lecce), si sarebbe dovuto incontrare in un bar lo avrebbe attirato in una trappola dandogli appuntamento in una casa dove però ad attenderlo c’era anche una terza persona.

Si tratta di un uomo, presumibilmente complice della donna, che lo avrebbe subito aggredito istigandogli contro un cane di grossa taglia.

L’aggressore sarebbe riuscito a sottrargli due banconote da 50 euro prima che il malcapitato riuscisse a divincolarsi e a scappare per poi contattare immediatamente i carabinieri. Le indagini hanno portato subito ai presunti responsabili, in quanti entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Scattata così la perquisizione personale, i due malfattori sono stati trovati in possesso della refurtiva ed entrambi arrestati. Su disposizione del pm di turno, sono stati sottoposti ai domiciliari.