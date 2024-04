Un camion ha preso fuoco questa mattina sull’autostrada A14, tra i caselli di Bari sud e Acquaviva delle Fonti.

Il camion era senza carico e non ci sono feriti, ma l’incendio – le cui cause sono ancora da chiarire – ha provocato un’alta e densa colonna di fumo visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere l’incendio intorno alle 14. L’episodio non ha causato particolari problemi alla circolazione stradale.