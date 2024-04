CERIGNOLA (FOGGIA) – Un solo chirurgo reperibile nella fascia notturna, quindi si rende necessario dirottare ogni emergenza in altre strutture ospedaliere.

È questa la situazione dell’ospedale Tatarella di Cerignola, con l’ultimo ordine di servizio della direzione sanitaria che parla chiaro: vista la mancanza di personale, il turno di notte tra martedì e mercoledì è stato affidato soltanto a un medico chirurgo, nella fattispecie quello reperibile.

Per legge, per le operazioni è necessario che l’equipe sia formata almeno da due chirurghi, motivo per cui questa notte è stato impossibile rendere servizio.

E dal Tatarella giurano che non si tratti della prima volta, ma che il reparto di chirurgia sia talmente sotto organico da rendere frequentissimi i trasferimenti dei pazienti presso altri reparti in altre realtà.

La Asl di Foggia nel frattempo corre ai ripari.

Infatti, con delibera del 3 aprile scorso, la direzione strategica ha attinto uno specialista da una graduatoria concorsuale del De Bellis di Bari: non si sa però dove presterà servizio il chirurgo individuato, se a Cerignola o in altri ospedali della Provincia di Foggia.

Non va meglio a radiologia, letteralmente chiusa lo scorso weekend, con le strumentazioni disponibili solamente a partire dal lunedì alle 8:30.

Si tratta di un ospedale nei fatti vuoto, con i carichi che quindi si riversano inevitabilmente sul Pronto Soccorso.