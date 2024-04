Domenico La Marca a StatoQuotidiano: "Una scommessa per me, una sfida. Cercheremo di lavorare al meglio"

Manfredonia. “Ogni scelta nasce da un percorso personale, dagli incontri, e dal mio lavoro. Io lavoro nel sociale, mi occupo di diritti, mi occupo di persone. Nei mesi scorsi è stata analizzata questa possibilità di potermi affacciare nel mondo della politica. E’ cominciato un percorso di confronto”.

Così nel pomeriggio a StatoQuotidiano.it il dr. Domenico La Marca, neo candidato a sindaco per le Amministrative 2024 di Manfredonia. Come anticipato più volte da StatoQuotidiano.it, “Molo 21, Manfredonia Civica, CON Manfredonia, Progetto Popolare hanno dato vita ad un’alleanza politica di prospettiva, frutto di un confronto serio e costruttivo finalizzato esclusivamente alla rinascita della nostra amata città”. La scelta per il candidato è ricaduta su Domenico La Marca.

“Penso sia un momento importante per la comunità. Occorre dare una svolta, un segnale importante alla città. Bisogna avvicinare la politica e le istituzioni alla città. E’ una scommessa per tutti, anche per me, una sfida. Cercheremo di lavorare al meglio, per portare un volto nuovo per la nostra città”.

LA NOTA SUI SOCIAL

“Carissimi. Questa mattina è stata ufficializzata la mia candidatura a Sindaco di Manfredonia per una coalizione civica di centro sinistra. E’ una delle scelte più difficili della mia vita. E’ qualcosa che é maturato con il tempo, con la mia storia e con la nostra storia, con quei valori condivisi che difendiamo nel nostro lavoro.

Sicuramente, bisogna essere un pazzi, ma ho voluto accettare questa importante sfida. Ho voluto anche io mettermi a disposizione della comunità, ben cosciente dei pericoli e delle difficoltà. Ci voglio provare, anche se le paure sono tante.

Speravo di avere al mio fianco anche Il PD e M5S, ma, per il momento dinamiche e scelte politiche non è stato possibile.

Da oggi sono il candidato di una coalizione e da oggi inizia una strada in salita. Ci sono tanti passi da fare e forse non contano nemmeno tanto quanto le impronte che lascerò. Vi abbraccio con grande affetto e spero di poter contare sul vostro sostegno e incoraggiamento”. Così nel pomeriggio sui social”.