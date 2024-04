MANFREDONIA (FOGGIA) – Una situazione pericolosa si è verificata stamani lungo la Riviera Sud, nei pressi di Sciale delle Rondinelle, quando una famiglia di cinghiali ha improvvisamente attraversato la strada, mettendo a rischio la vita degli automobilisti. L’incidente è stato segnalato da un residente locale che ha tempestivamente lanciato l’allarme alle autorità competenti.

Secondo quanto riportato, verso le 7:40 del mattino, una numerosa famiglia di cinghiali, composta da circa una sessantina di esemplari, ha attraversato la strada, impedendo il regolare transito dei veicoli in entrambe le direzioni. Fortunatamente, grazie alla prontezza dei conducenti, è stata evitata una tragedia, ma l’evento solleva gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza sulla strada.

Il residente che ha assistito all’incidente ha espresso profonda preoccupazione per l’assenza di misure preventive e di avvisi per gli automobilisti che percorrono quella tratta. “È incredibile che una situazione del genere possa verificarsi senza alcun preavviso o intervento preventivo da parte delle autorità competenti”, ha dichiarato il testimone.

Questa emergenza pone l’accento sulla necessità di adottare provvedimenti immediati per garantire la sicurezza dei viaggiatori lungo la strada per Manfredonia.

È fondamentale che le autorità locali intervengano prontamente per valutare la situazione e implementare misure atte a prevenire incidenti simili in futuro.

Tra le azioni raccomandate vi è l’installazione di segnaletica stradale specifica per avvisare gli automobilisti della presenza di fauna selvatica, nonché la promozione di campagne di sensibilizzazione per educare i conducenti ad adottare comportamenti prudenti quando si trovano in prossimità di zone frequentate dagli animali selvatici.

In attesa di ulteriori sviluppi e azioni da parte delle autorità competenti, si invita la comunità locale a prestare massima attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità in materia di sicurezza stradale.