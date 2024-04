Foggia celebra il coraggio della Polizia di Stato: "Un tributo al servizio nazionale" (FOTO VIDEO)

Il 10 aprile di ogni anno, la città di Foggia si unisce in celebrazione per onorare la Polizia di Stato italiana e il suo fondamentale servizio alla nazione, ricordando il giorno lontano del 1852 quando fu istituita. Quest’anno, il 172° anniversario è stato commemorato con una serie di eventi e cerimonie che si sono svolti in tutto il territorio nazionale, incluso un significativo omaggio nella provincia di Foggia.

La cerimonia principale si è tenuta nel prestigioso teatro comunale “Umberto Giordano”, sito in piazza Cesare Battisti. Autorità civili, militari e religiose, insieme a una vasta rappresentanza di studenti, si sono riuniti per rendere omaggio alla dedizione e al coraggio dei membri della Polizia di Stato. Tuttavia, la celebrazione non si è limitata alle formalità della cerimonia. Fin dalle prime ore del mattino, nell’adiacente piazza, l’Associazione donatori e volontari della Polizia di Stato “Donatorinati”, in collaborazione con l’associazione “Fratres”, aveva allestito un’autoemoteca per una raccolta straordinaria di sangue. Questo gesto di solidarietà, sostenuto dal Questore e dal Vescovo di Foggia-Bovino, aveva l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità in un atto altruistico.

La celebrazione è stata arricchita dalla presenza di auto e moto storiche utilizzate dai vari reparti e specialità della Polizia, offrendo ai presenti uno sguardo unico sulla storia e sulle capacità dell’istituzione. Numerosi stand avevano fornito informazioni ai giovani sulle molteplici attività quotidiane della Polizia di Stato.

Inoltre, una postazione mobile della Divisione Amministrativa “passaporti” era stata disponibile per assistere coloro che desideravano richiedere o avviare la pratica per il rilascio del passaporto. La partecipazione degli amici dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi, accompagnati da un interprete della lingua italiana dei segni, aveva sottolineato l’importanza dell’inclusività e dell’accessibilità nelle attività della Polizia di Stato.

Mentre ci si preparava a celebrare questo importante anniversario, era stato opportuno riflettere sui risultati significativi ottenuti nel corso dell’anno precedente. I dati del 2023 avevano mostrato un generale decremento dei reati, sia a livello nazionale che provinciale, dimostrando l’efficacia delle strategie di prevenzione e controllo adottate dalla Polizia di Stato.

Nella provincia di Foggia, ad esempio, si era registrata una diminuzione del 4,5% nel totale dei reati, con notevoli cali nelle categorie degli omicidi volontari, delle rapine, della ricettazione e dei delitti informatici. Questo trend positivo era stato confermato anche nella città di Foggia, dove il totale dei reati era sceso del 5,1% rispetto all’anno precedente.

Le misure di prevenzione adottate avevano contribuito significativamente a mantenere sotto controllo la criminalità, con l’applicazione di sorveglianze speciali, misure patrimoniali e fogli di via obbligatori. Inoltre, i numerosi sequestri preventivi e le confische di beni alla criminalità organizzata avevano indebolito le reti criminali e rafforzato la sicurezza della comunità.

Nel complesso, l’impegno costante e la dedizione della Polizia di Stato avevano contribuito a garantire un ambiente più sicuro e protetto per tutti i cittadini italiani. Mentre si celebrava il 172° anniversario, si guardava al futuro con fiducia, pronti a continuare a lavorare per la sicurezza e il benessere della nazione.

