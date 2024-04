Idi di Bari. Laforgia: "Si mettano d'accordo e mi dicano cosa fare"

Bari. La mia candidatura? “Le forze politiche si mettano d’accordo e mi dicano che cosa hanno intenzione di fare. Quello che non si può dire è che noi due candidati dovremmo metterci in conclave e decidere il da farsi, perché la politica non funziona così.

Nessuno mi ha mai detto perché la mia candidatura non andava bene, devono decidere loro, non dobbiamo mica deciderlo noi giocando a scopa bugiarda o a braccio di ferro”.

Così ai microfoni di Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il candidato per una parte del c.sinistra a sindaco di Bari Michele Laforgia, intervistato da Giorgio Lauro. Lei ha fatto una sorta di passo indietro.

Si aspettava che il suo sfidante, Vito Leccese, avrebbe fatto lo stesso? “Avrebbe dovuto fare lo stesso un minuto dopo di me ieri. E invece – ha concluso Laforgia a Un Giorno da Pecora – ha detto quello che dice spesso: devo chiedere”. Recentemente ha sentito il leader dei 5S Giuseppe Conte? “Conte lo sento spesso, loro hanno confermato la mia candidatura, poi vedremo”.