Ogni coppia dovrà dimostrare di essere in grado di affrontare e superare le sfide proposte per scalare la classifica e evitare l'eliminazione. Enrico Papi è tornato alla conduzione de "La pupa e il secchione" dopo aver guidato le prime due edizioni nel 2006 e nel 2010, confermandosi come un volto noto di Mediaset. La giuria è composta da Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo.