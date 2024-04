Manfredonia. Tantissimi auguri Mario Riccardi, 101 anni! (FOTO - VIDEO)

Manfredonia. Tantissimi auguri al sig. Mario Riccardi di Manfredonia, che ieri ha festeggiato il grandissimo traguardo dei 101 anni.

Oggi in foto e video la storia del pomeriggio del 10 aprile quando, nel salone delle feste della casa di riposo “Stella Maris” parenti ed amici hanno improvvisato una festa per il loro Mario che ha compiuto 101 anni. Il sig. Mario è stato un eccellente barbiere, la sua “putèje” (bottega) era situata nella galleria di Corso Manfredi, accanto al Bar Aulisa. Lì ha anche avuto una profumeria che si chiamava “Mariemma”.

Ventisette anni in bottega, come suo figlio Paolo (presente nel video) che li ha passati nella famosa edicola “Il Papiro”. Ha anche passato il servizio militare in periodo di guerra (ben 32 mesi) a bordo della nave scuola “C. Colombo”.

Mario ha tenuto a specificare che la sua vita è stata sempre “schietta, pulita e trasparente”, il segreto che, insieme ad una giusta alimentazione, l’ho condotto ad avere 4 figli, 8 nipoti e 4 pronipoti e raggiungere, appunto, 101 anni! E in chiusura, a microfoni spenti, ci ha tenuto ad inviare i suoi cari saluti ad Anna, moglie di Paolo.

