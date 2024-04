MANFREDONIA (FOGGIA) – Di seguito l’intervento dell’amministratore delegato, che decide di prendere la parola e intervenire sui rumors che coinvolgono l’azienda Ase s.p.a.

“Vicende di inchieste stanno, giustamente, turbando la collettività e chi lavora all’interno dell’Ase. Ma l’Ase è un’azienda pulita e stiamo facendo di tutto per migliorare. Anche assumendo nuovo personale. Ma bisogna dare il tempo. Non bisogna però consentire offese ai nostri dipendenti. Non tollereremo in alcun modo insulti alla dignità di chi lavora con noi”.

Lo riporta l’AD dell’Ase Spa, Massimo Leone, in un video.