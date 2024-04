FOGGIA – Subito dopo la fase di maltempo caratterizzata da scrosci di pioggia e temporali che ci attende specialmente al Nord tra Martedì 9 e Mercoledì 10 Aprile, l’atmosfera è destinata a subire una nuova metamorfosi per l’arrivo di un poderoso anticiclone che ci farà tornare in una situazione di caldo anomalo, ancora più incisiva rispetto a quella vissuta nello scorso weekend.

Procediamo tuttavia con ordine: un piccolo, ma insidioso vortice ciclonico, proveniente dalle coste francesi, si sta dirigendo proprio in queste ore verso la Sardegna, convogliando un fronte perturbato che comprometterà il quadro meteorologico anche per buona parte della giornata di Mercoledì 10 Aprile al Nord e in particolare sui settori centro-orientali, dove rovesci e temporali insisteranno verosimilmente fino al tardo pomeriggio o fino alle prime ore della sera.

Nel contempo, sui settori alpini e prealpini il tempo diventerà progressivamente più asciutto.

Di contro, le condizioni meteorologiche si manterranno stabili al Centro e al Sud, eccezion fatta per il versante tirrenico, dove nel corso della giornata una compatta presenza di nubi potrà dare luogo a qualche isolata pioggia.

Il periodo turbolento durerà altre 24/36 ore.

Già a partire da Giovedì 11 Aprile, l’insidioso vortice ciclonico scivolerà piuttosto rapidamente verso sud, tanto che entro la fine della giornata lo troveremo addirittura collocato tra l’Algeria e la Tunisia. Di conseguenza, il tempo migliorerà notevolmente sull’Italia, salvo per qualche residuo disturbo a ridosso degli Appennini centrali.

Da Venerdì 12 Aprile una nuova figura anticiclonica di matrice africana, come una sorta di lunga lingua calda, avanzando dal Marocco verso la Spagna e la Francia, raggiungerà il nostro Paese e garantirà non solo condizioni di tempo stabile, ma anche e soprattutto un clima via via più caldo, con riflessi poi sul successivo Fine Settimana che si preannuncia piuttosto anomalo dal punto di vista termico, soprattutto per il periodo.

48 ore di Temporali, poi arriva AprilGiugno

Il mercurio all’interno dei termometri impazzirà, prima su, poi giù e di nuovo su nel prossimo weekend, anche oltre i 30-32°C al Centro-Nord! E sarà AprilGiugno, ovvero l’Estate di Aprile.

Prepariamoci dunque per i primi temporali intensi simil-estivi con colpi di vento e locali grandinate ed in seguito aspettiamo il ritorno del caldo nordafricano.