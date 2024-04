E' stata dimessa ieri sera dall'ospedale di Oliveto Citra (Salerno), Nancy Liliano, la 31enne di Campagna, sempre nel Salernitano, accusata di omicidio stradale per aver provocato, sabato sera, l'incidente nel quale sono morti due carabinieri, il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l'appuntato scelto dell'arma Francesco Ferraro, di 27 anni e nel quale sono anche rimasti feriti il maresciallo Paolo Volpe e un uomo di 75 anni. Fonte: leggo

Manfredonia. Nancy Liliano, la giovane di 31 anni proveniente da Campagna, nel Salernitano, è stata dimessa ieri sera dall’ospedale di Oliveto Citra (Salerno). La sua dimissione segue l’incidente avvenuto sabato sera, nel quale sono deceduti due carabinieri, il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l’appuntato scelto dell’arma Francesco Ferraro, di 27 anni.

Nell’incidente sono rimasti feriti anche il maresciallo Paolo Volpe e un uomo di 75 anni.

Liliano è stata accusata di omicidio stradale in relazione a questo tragico evento.

Durante l’incidente, Liliano si trovava alla guida di un SUV insieme a un’amica diciottenne. Entrambe sono state ricoverate in ospedale per le ferite riportate nello schianto. Tuttavia, non sono stati ancora resi noti i risultati ufficiali dei test tossicologici di secondo livello eseguiti sulla donna. Lo riporta l’Ansa.

L’attesa per i risultati dei test tossicologici aggiunge un ulteriore livello di incertezza e tensione a questa già tragica vicenda. L’opinione pubblica resta in attesa di conoscere ulteriori dettagli che possano chiarire le circostanze e le cause dell’incidente.

