Il Direttore Generale, Pasqualone, ha enfatizzato l’impegno del Policlinico nell’offrire risposte efficaci alle esigenze di salute dei cittadini, affermando che l’azienda intende essere un punto di riferimento nella sanità regionale grazie alla collaborazione con l’Università di Foggia. Nonostante le sfide degli ultimi anni, come la pandemia e l’aumento dei costi, il reddito di esercizio del Policlinico è migliorato, passando da un deficit di 46,6 milioni nel 2021 a un deficit di 5,5 milioni nel 2023.

In merito alle liste d’attesa, Pasqualone ha riportato che nel 2023 è stato erogato circa il 70% delle prestazioni relative all’ultimo piano trasmesso in Regione, mentre il restante 30% era costituito da codici errati o richieste non confermate. Nonostante la crescita della produzione, l’azienda è riuscita a ottimizzare le risorse assegnate e migliorare diversi indicatori di qualità delle prestazioni.

La Direttrice Amministrativa, Elisabetta Esposito, ha sottolineato l’importanza della trasparenza e della legittimità nell’operato dell’ufficio, evidenziando l’accordo quadro triennale per la manutenzione degli immobili come esempio di gestione lungimirante. L’obiettivo è massimizzare l’utilizzo dei finanziamenti disponibili, investendo in tecnologie e progetti per migliorare i servizi offerti.

Leonardo Miscio, Direttore Sanitario, ha annunciato l’ampliamento dei posti letto e l’attivazione di nuove strutture specializzate, come la Cardiochirurgia e la Chirurgia epatobiliare-pancreatica. Inoltre, il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita sarà potenziato per soddisfare le crescenti esigenze della popolazione. Il Professore Giuseppe Carrieri ha evidenziato l’importanza di rendere più attrattive le scuole di specializzazione e potenziare l’offerta formativa, annunciando l’implementazione di nuovi strumenti didattici. Infine, il Professor Gaetano Serviddio ha riportato i risultati raggiunti nel campo della ricerca e della formazione, evidenziando il numero di articoli pubblicati e i finanziamenti ottenuti per i progetti in ambito medico.