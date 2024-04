SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Dopo l’ufficializzazione di Filippo Barbano, M5s più civiche, arriva l’ufficializzazione per Michele Crisetti, Pd più civiche e Floriana Natale, Rinascita sangiovannese.

Floriana Natale, avvocato, consigliera Camera Minorile di Capitanata, esperta di devianza e problematiche minorili e presidente dell’Associazione Symposium, guiderà il raggruppamento “Rinascita Sangiovannese”, che dovrebbe essere composto da nove liste, Fdi, Fi, Valore Italia, Tempi Nuovi, Noi Ora, Sovranisti, Udc, Noi Moderati, Sgr Prima.

L’uscente sindaco, Michele Crisetti, sarà il candidato delle forze politiche Pd, Pdc,Iv e San Giovanni Rotondo Popolare, dovrebbe esserci anche CON.

“Con un approfondito confronto politico, le forze del campo progressista, riformista e di governo, hanno convenuto sulla necessità e l’opportunità di offrire alla Città la prosecuzione dell’azione politica e amministrativa, per i risultati ottenuti, per quelli in corso e quelli in programma, continuando con la figura del Prof. Michele Crisetti”, l’annuncio.

Già in campagna elettorale il candidato Filippo Barbano con la coalizione composta da sei liste: Movimento 5 stelle, In Formazione, Sinistra in Comune, Insieme, SìAmo San Giovanni Rotondo e Cittadini Sangiovannesi.

Il progetto civico ha avviato, da qualche settimana, un percorso di condivisione e di ascolto con la cittadinanza per la stesura del programma elettorale.