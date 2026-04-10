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COMMISSIONE TOPONOMASTICA Foggia, torna operativa la Commissione toponomastica: nominati i componenti

Ripristinato l’organismo consultivo per i nomi delle strade. Dentro istituzioni culturali e università

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Foggia dall'alto - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
10 Aprile 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Torna pienamente operativa la Commissione comunale consultiva per la toponomastica. Con decreto sindacale firmato l’8 aprile 2026, la sindaca Maria Aida Episcopo ha ufficializzato la nuova composizione dell’organismo incaricato di esprimere pareri sulle intitolazioni di vie, piazze e spazi pubblici cittadini.

La decisione arriva con l’obiettivo di ripristinare la funzionalità della Commissione, già istituita nel 2016 e successivamente modificata nella composizione nel 2019. Negli ultimi anni l’organismo era stato rinnovato con atto commissariale, ma ora si procede a una nuova nomina in linea con l’attuale amministrazione.

La Commissione sarà composta da cinque membri effettivi, oltre a un segretario senza diritto di voto. Alla guida ci sarà il sindaco o un suo delegato, con funzioni di presidente. Accanto alla rappresentanza istituzionale, trovano spazio anche figure del mondo culturale e accademico: il direttore della Biblioteca “La Magna Capitana”; il direttore dell’Archivio di Stato; un professore universitario di storia moderna designato dall’Università di  Foggia; il dirigente dell’Ufficio Toponomastica.

Confermata la presenza del professore emerito Saverio Russo, indicato dall’Ateneo foggiano e già componente della Commissione, che ha dato disponibilità a proseguire l’incarico.

Si tratta di un passaggio fondamentale nel processo amministrativo: ogni nuova denominazione – dalle strade ai luoghi pubblici – passa attraverso una valutazione che tiene conto di criteri storici, culturali e istituzionali. Le decisioni vengono assunte con la presenza di almeno la metà dei componenti e a maggioranza dei votanti.

La Commissione resterà in carica per tutta la durata del Consiglio comunale. I componenti potranno essere revocati in qualsiasi momento dal sindaco, mentre la partecipazione è a titolo gratuito, senza gettoni o compensi. Gli aspetti organizzativi e istruttori saranno curati dall’Ufficio Toponomastica, che supporterà l’attività dell’organismo.

Il ritorno alla piena operatività della Commissione rappresenta un passaggio rilevante per la gestione della città. Non solo per le nuove intitolazioni, ma anche per la valorizzazione della memoria storica e culturale del territorio. Attraverso le scelte toponomastiche, infatti, l’amministrazione contribuisce a definire l’identità collettiva, dando spazio a figure, eventi e valori ritenuti significativi per la comunità foggiana.

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