FOGGIA – Sale la tensione attorno al futuro contrattuale dei lavoratori di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Le segreterie territoriali di FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS e NURSING UP denunciano una situazione definita “non più sostenibile”, segnata dal mancato rinnovo del CCNL Sanità Pubblica 2022-2024, dal blocco degli arretrati e dal rischio di un passaggio forzato al contratto della sanità privata.

Al centro della vertenza c’è il mancato riconoscimento degli adeguamenti economici previsti dal contratto della sanità pubblica. Una criticità che, secondo le organizzazioni sindacali, si è ulteriormente aggravata dopo l’ultima posizione assunta dall’Azienda. La proprietà, infatti, avrebbe prospettato che, con la notifica del primo decreto ingiuntivo, potrebbe scattare a partire da giugno l’applicazione del CCNL Sanità Privata (ARIS-AIOP).

Uno scenario che i sindacati interpretano come un vero e proprio tentativo di pressione nei confronti dei lavoratori, chiamati di fatto a scegliere tra il recupero delle somme dovute e la difesa dell’attuale inquadramento contrattuale. Una prospettiva respinta con decisione dalle sigle sindacali, che ribadiscono di non voler accettare alcuno scambio tra il riconoscimento delle spettanze economiche maturate e la tutela del perimetro contrattuale della sanità pubblica.

Le organizzazioni, forti del mandato ricevuto dall’assemblea dei lavoratori, hanno quindi confermato la volontà di proseguire con le azioni giudiziarie già avviate, ritenendo non più rinviabile una risposta netta a quella che definiscono una deriva pericolosa sul piano dei diritti e delle garanzie occupazionali.

Per fare il punto sulla vertenza e illustrare le prossime iniziative di mobilitazione, è stata convocata una conferenza stampa per lunedì 13 aprile 2026 alle ore 10, presso il Salone della CGIL di Foggia, in via della Repubblica 68.

La protesta proseguirà poi il giorno successivo, martedì 14 aprile 2026, con un sit-in in programma dalle 8.30 alle 11 nel piazzale adiacente all’ingresso dell’ospedale di San Giovanni Rotondo. I sindacati precisano che la manifestazione si svolgerà nel rispetto della viabilità e senza compromettere il regolare accesso alla struttura sanitaria.

“È il momento di dire basta a condizionamenti inaccettabili sulla pelle dei lavoratori”, affermano unitariamente i rappresentanti sindacali. “L’eccellenza di Casa Sollievo della Sofferenza si regge sul sacrificio e sulla professionalità di chi vi opera ogni giorno. Difendere il loro contratto significa difendere la dignità del lavoro e la qualità delle cure”.