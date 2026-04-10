Situazione sempre più delicata per l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, la struttura voluta da Padre Pio, alle prese con una esposizione debitoria che supererebbe i 100 milioni di euro e con un clima interno particolarmente teso.
A scuotere ulteriormente il quadro è la posizione dell’arcivescovo del Gargano, Franco Moscone, presidente della Fondazione che gestisce l’ospedale, che ha annunciato di essere pronto a rassegnare le dimissioni, informando già la Santa Sede delle proprie intenzioni. Una scelta che appare come atto di responsabilità ma anche segnale forte di fronte a una situazione ritenuta ormai insostenibile.
«Dimissioni già pronte, senza dialogo e aiuti è impossibile andare avanti»
Alla base della decisione, le numerose criticità che gravano sulla struttura: dalle tensioni con il personale alle difficoltà nei rapporti istituzionali, in particolare con la Regione. Un contesto complesso che, secondo l’arcivescovo, rende difficile garantire una gestione efficace e una prospettiva stabile.
Il rischio, senza un cambio di rotta, è quello di lasciare il futuro dell’ospedale appeso a un filo. Senza un rinnovato clima di collaborazione e interventi concreti, la storica realtà sanitaria rischia infatti di attraversare una delle fasi più difficili della sua storia.
Lo riporta telesveva.it.
1 commenti su "Casa Sollievo, Moscone ribadisce: “Dimissioni già pronte, senza dialogo e aiuti è impossibile andare avanti”"
Questa situazione imbarazzante che esiste all’ ospedale casa sollievo della sofferenza di San Giovanni rotondo è preoccupante per tanti pazienti e non che amano la struttura voluta da San Pio da Pietrelcina
È una situazione che tanti addetti ai lavori non possono fare la parte degli stolti.
Il nostro amato Arcivescovo è stato chiaro nel dire ciò che bisogna dire, adesso tocca alle persone di buona volontà e con cuore sincero e responsabile risolvere questa situazione imbarazzante.
Tutti abbiamo bisogno di casa sollievo della sofferenza, c’è bisogno di un rinnovato clima di collaborazione e non scontri inutili.
Buona salute a tutti.