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Home // Manfredonia // Casa Sollievo, Moscone ribadisce: “Dimissioni già pronte, senza dialogo e aiuti è impossibile andare avanti”

CASA SOLLIEVO MOSCONE Casa Sollievo, Moscone ribadisce: “Dimissioni già pronte, senza dialogo e aiuti è impossibile andare avanti”

Moscone è alle prese con una esposizione debitoria che supererebbe i 100 milioni di euro e con un clima interno particolarmente teso

Casa Sollievo, Moscone ribadisce: “Dimissioni già pronte, senza dialogo e aiuti è impossibile andare avanti”

Arcivescovo Franco Moscone

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Aprile 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Situazione sempre più delicata per l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, la struttura voluta da Padre Pio, alle prese con una esposizione debitoria che supererebbe i 100 milioni di euro e con un clima interno particolarmente teso.

A scuotere ulteriormente il quadro è la posizione dell’arcivescovo del Gargano, Franco Moscone, presidente della Fondazione che gestisce l’ospedale, che ha annunciato di essere pronto a rassegnare le dimissioni, informando già la Santa Sede delle proprie intenzioni. Una scelta che appare come atto di responsabilità ma anche segnale forte di fronte a una situazione ritenuta ormai insostenibile.

«Dimissioni già pronte, senza dialogo e aiuti è impossibile andare avanti»

Alla base della decisione, le numerose criticità che gravano sulla struttura: dalle tensioni con il personale alle difficoltà nei rapporti istituzionali, in particolare con la Regione. Un contesto complesso che, secondo l’arcivescovo, rende difficile garantire una gestione efficace e una prospettiva stabile.

Il rischio, senza un cambio di rotta, è quello di lasciare il futuro dell’ospedale appeso a un filo. Senza un rinnovato clima di collaborazione e interventi concreti, la storica realtà sanitaria rischia infatti di attraversare una delle fasi più difficili della sua storia.

Lo riporta telesveva.it.

1 commenti su "Casa Sollievo, Moscone ribadisce: “Dimissioni già pronte, senza dialogo e aiuti è impossibile andare avanti”"

  1. Questa situazione imbarazzante che esiste all’ ospedale casa sollievo della sofferenza di San Giovanni rotondo è preoccupante per tanti pazienti e non che amano la struttura voluta da San Pio da Pietrelcina
    È una situazione che tanti addetti ai lavori non possono fare la parte degli stolti.
    Il nostro amato Arcivescovo è stato chiaro nel dire ciò che bisogna dire, adesso tocca alle persone di buona volontà e con cuore sincero e responsabile risolvere questa situazione imbarazzante.
    Tutti abbiamo bisogno di casa sollievo della sofferenza, c’è bisogno di un rinnovato clima di collaborazione e non scontri inutili.
    Buona salute a tutti.

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