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CERIGNOLA FOTOVOLTAICO Cerignola, ecco il fotovoltaico da 37 kW. Sgarro: “Sistema efficace per l’autoconsumo energetico”

A Cerignola è stato realizzato un nuovo impianto fotovoltaico da 37 kW con sistema di accumulo, destinato all’azienda agricola Di Lillo

Cerignola, ecco il fotovoltaico da 37 kW. Sgarro: "Sistema efficace per l’autoconsumo energetico”

L'impianto fotovoltaico da 37 kW - Fonte Immagine: pv-magazine.it, Immagine: SolaX Power

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Aprile 2026
Cerignola // Economia //

A Cerignola, in provincia di Foggia, è stato realizzato un nuovo impianto fotovoltaico da 37 kW con sistema di accumulo, destinato all’azienda agricola Di Lillo, attiva nella produzione di conserve vegetali. Il progetto rientra negli incentivi del programma Agrisolare e ha beneficiato di un contributo a fondo perduto fino all’80%.

L’intervento consente all’azienda di coprire una parte significativa del proprio fabbisogno energetico grazie all’autoproduzione: il sistema, infatti, è in grado di garantire circa l’80% dei consumi del sito, riducendo in modo rilevante il ricorso alla rete elettrica.

Come spiegato da Matteo Sgarro, Chief Executive Officer di Solenergy2M Srl e Solenergy Service, responsabile tecnico dell’intervento, il progetto è stato sviluppato con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza energetica: «il sistema è in grado di coprire con energia autoprodotta e gestita localmente circa l’80% del fabbisogno del sito, un risultato coerente con una configurazione che combina fotovoltaico e storage per massimizzare l’autoconsumo e ridurre il ricorso alla rete».

Nel dettaglio, l’impianto è composto da una potenza fotovoltaica di 37 kW ed è integrato con un sistema di accumulo da 51 kWh. La configurazione include due inverter da 20 kW e 15 kW, con tecnologia fornita da SolaX Power, che ha realizzato il sistema di accumulo X3-ULTRA da 20 kW e l’inverter X3-PRO-G2 da 15 kW.

Il titolare dell’azienda agricola, Giuseppe Di Lillo, ha sottolineato che l’investimento si inserisce in una strategia energetica già avviata: l’impresa disponeva infatti di un precedente impianto fotovoltaico con batterie e, in seguito all’aumento della produzione, ha deciso di procedere con un ulteriore ampliamento per migliorare l’efficienza complessiva e la sostenibilità dei consumi.

Lo riporta pv-magazine.it.

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