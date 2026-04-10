L’Ecologica Udas Cerignola conquista la Coppa Puglia di pallavolo maschile al termine di una finale intensa e combattuta, superando il Tricase per 3-1 al Paladileo. Una vittoria costruita con una rimonta di carattere, dopo la perdita del primo set e una progressiva crescita di intensità e determinazione che ha permesso ai cerignolani di ribaltare l’incontro.

Decisivo il terzo set, chiuso ai vantaggi 33-31, momento chiave dell’intera finale. A sottolinearne il valore è il tecnico Antonio Pepe, che evidenzia la forza mentale del gruppo: «La chiave della vittoria è stato il terzo set. Eravamo sotto di diversi punti, ma siamo riusciti a recuperare e a vincere 33-31. È stato un colpo importante per l’avversario. Recuperare sei punti contro una squadra del genere dimostra che, quando vogliamo, riusciamo a rimanere aggrappati alla partita senza innervosirci».

Sugli spalti si registra il tutto esaurito al Paladileo, con un pubblico che ha rappresentato una spinta decisiva per la squadra. Il libero Michele Raffaele sottolinea proprio il ruolo dei tifosi: «Per me è stata un’emozione incredibile. Giocare davanti al pubblico della mia città, in una competizione così importante, è qualcosa di unico. Il pubblico è stato il settimo giocatore in campo».

Raffaele evidenzia anche il valore del suo percorso sportivo, maturato tra categorie superiori: «Le esperienze in categorie superiori (A2 e B) sono state un bagaglio importante. Ti arricchiscono come persona e come giocatore. Poter mettere tutto questo al servizio della propria città è stato ancora più bello».

Tra i protagonisti anche il capitano Michele Mancini, che definisce il successo come una sorta di riscatto personale: «Questa rimarrà uno dei ricordi più belli. Stando qui da dieci anni posso dire che è stata una sofferenza, perché già dieci anni fa perdemmo una finale in casa. Questa è una rivincita per me».

La società, attraverso la presidente Marilisa Caputo, ha voluto però porre l’attenzione anche sulle difficoltà strutturali che riguardano la pallavolo e lo sport in generale, soprattutto sul piano economico: «È chiaro che adesso è diventato molto più difficile a livello economico. I nostri giocatori sono a tutti gli effetti dei lavoratori sportivi e questo ci crea problemi nel reperire fondi per portare avanti questo livello e questa categoria di pallavolo».

Caputo evidenzia inoltre il divario con il calcio in termini di risorse e visibilità: «Per noi la pallavolo ha sempre rappresentato uno sport molto nobile e alternativo agli sport di massa, come il calcio, che ci toglie tantissimi fondi. Ogni volta che cerchiamo di far appassionare un nuovo sponsor spesso riceviamo porte chiuse perché è già arrivato prima il calcio».

Nonostante le difficoltà economiche, il successo sportivo e il Paladileo gremito confermano la crescita del progetto Udas e il crescente interesse del pubblico verso la pallavolo cerignolana. Il lavoro della presidente Caputo, del direttore sportivo Piero Crichigno e del dirigente Roberto Ferraro continua a rafforzare una realtà ormai consolidata nel panorama regionale e con ambizioni sempre più ampie.

Lo riporta cerignolaviva.it.