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CERIGNOLA GIANNOTTI Cerignola, svolta sul PUG. Giannotti: “Una vera occasione di riscatto per la città”

Il percorso per la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) di Cerignola compie un nuovo passo avanti

Cerignola, svolta sul PUG. Giannotti: “Una vera occasione di riscatto per la città”

L’assessore all’Urbanistica Luciano Giannotti - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Aprile 2026
Cerignola // Politica //

Il percorso per la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) di Cerignola compie un nuovo passo avanti dopo la conclusione, nelle ultime ore, di due tavoli tecnici con Soprintendenza e Autorità di Bacino, considerati passaggi fondamentali e vincolanti per la definizione del nuovo strumento urbanistico.

Si tratta di un lavoro definito come intenso e condiviso, che punta alla costruzione di un piano moderno, in grado di rispondere alle esigenze di sviluppo e pianificazione della città.

Già lunedì è previsto un nuovo appuntamento in Regione Puglia per il secondo incontro di co-pianificazione, con la partecipazione di Regione, Provincia e tutti gli enti coinvolti, un passaggio ritenuto decisivo per il confronto istituzionale e la definizione della strategia urbanistica complessiva.

Il nuovo PUG si propone di affrontare diverse criticità storiche del territorio, tra cui la situazione del Rione Fornaci, che potrebbe finalmente trovare una soluzione dopo oltre vent’anni di attesa da parte dei proprietari. Allo stesso modo, il piano punta a intervenire sulle zone omogenee F all’interno del perimetro urbano, finora poco valorizzate sul piano urbanistico, con l’obiettivo di garantire una pianificazione più equa, funzionale e sostenibile.

«Stiamo lavorando con serietà e visione per dotare la città di uno strumento finalmente all’altezza delle sfide attuali. Il PUG è una vera occasione di riscatto per tante situazioni bloccate da decenni. Vogliamo restituire certezze ai cittadini e creare le condizioni per uno sviluppo ordinato, sostenibile e inclusivo. Il confronto continuo con gli enti sovraordinati è fondamentale per costruire un Piano condiviso e solido. Siamo determinati a dare risposte concrete e a disegnare insieme la Cerignola del futuro puntando su sviluppo sociale, crescita economica e migliore qualità della vita», ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Luciano Giannotti.

Lo riporta cerignolaviva.it.

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