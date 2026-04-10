FOGGIA – Sono state ufficialmente pubblicate le liste dei candidati per l’elezione di secondo grado del Consiglio provinciale di Foggia, in programma domenica 19 aprile 2026. In palio ci sono 12 seggi da consigliere provinciale, secondo quanto previsto dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014.

A contendersi i posti saranno cinque liste, espressione di diverse aree politiche e civiche del territorio della Capitanata.

La Lista n. 1 “La Provincia Sei Tu – Nobiletti Presidente” presenta un gruppo eterogeneo di candidati provenienti da vari comuni della provincia, tra cui Filomena Augusta Bernaudo, Lucia Caione e Antonio Di Paola.

La Lista n. 2 “Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni” schiera, tra gli altri, Maurizio Accettulli, Vincenzo Di Staso e Daniela Vassallo, rappresentando l’area del centrodestra nazionale.

La Lista n. 3 “Insieme per la Capitanata” punta su una proposta civica con candidati come Achille Capozzi, Celeste De Cata e Leonardo Irmic.

La Lista n. 4 “Campo Largo per la Capitanata” riunisce esponenti di area progressista, tra cui Angela Fazi, Antonella Matera e Michele Merla.

Chiude il quadro la Lista n. 5 “Forza Capitanata”, con candidati come Michele Azzellino, Francesco Garofalo e Camilla Villanova.

Le elezioni provinciali, come noto, sono di secondo livello: a votare saranno sindaci e consiglieri comunali del territorio. Il nuovo Consiglio provinciale avrà il compito di guidare l’ente su temi cruciali come viabilità, edilizia scolastica e pianificazione territoriale.

Il manifesto ufficiale è stato pubblicato il 1° aprile 2026 a Foggia, a firma del responsabile dell’Ufficio Elettorale, dott. Luigi Di Natale.

A cura di Giovanna Tambo.