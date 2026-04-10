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Home // Cronaca // Emanuele Pacca, da Foggia a Hollywood: l’attore nel cast di “You and Me in Tuscany”

EMANUELE PACCA Emanuele Pacca, da Foggia a Hollywood: l’attore nel cast di “You and Me in Tuscany”

Un traguardo importante per l’artista foggiano, che segna il suo approdo in una grande produzione internazionale

Emanuele Pacca, da Foggia a Hollywood: l'attore nel cast di “You and Me in Tuscany”

Emanuele Pacca - Fonte Immagine: imdb.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

L’attore, performer e cantante foggiano Emanuele Pacca entra ufficialmente nel cast di “You and Me in Tuscany”, nuova produzione firmata Universal Pictures uscita oggi, venerdì 10 aprile, nelle sale cinematografiche statunitensi. Un traguardo importante per l’artista, che segna il suo approdo in una grande produzione internazionale.

La regia del film è affidata a Kat Coiro, che ha scelto direttamente Pacca per il progetto. La pellicola vede protagonisti due volti noti del cinema e delle serie TV mondiali: Halle Bailey, interprete della nuova “Sirenetta” Disney, e Regé-Jean Page, diventato celebre grazie al successo della serie “Bridgerton”.

Per Emanuele Pacca si tratta di un passaggio significativo nella propria carriera, che lo porta a lavorare all’interno di una produzione hollywoodiana di alto profilo, condividendo il set con interpreti di grande notorietà internazionale.

Dopo il debutto negli Stati Uniti, il film è atteso nei prossimi mesi anche nelle sale italiane. “You and Me in Tuscany” è una commedia ambientata tra Stati Uniti e Italia, caratterizzata da toni leggeri e da un’atmosfera romantica che valorizza il fascino delle due culture.

Lo riporta foggiatoday.it.

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