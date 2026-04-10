Sono Alessio Rosa (22 anni), Fausto Perseu (23 anni) e Christ Jesus Mawete (20 anni) i tre ex calciatori del Bra indagati dalla Procura di Asti per violenza sessuale di gruppo, con l’accusa per uno di loro anche di revenge porn. Il caso riguarda una studentessa universitaria di 20 anni, che avrebbe denunciato abusi avvenuti il 30 maggio 2025 durante i festeggiamenti per la promozione in Serie C della squadra cuneese.

L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Asti e si basa sulla denuncia della giovane, che ha raccontato di essere stata vittima di violenze in un contesto di festa in città. Secondo le accuse, la ragazza si sarebbe trovata in una condizione di inferiorità fisica e psichica, dovuta all’età e allo stato di ubriachezza.

Perseu, romano, oggi gioca nel Giulianova, Mawete, di Mondovì, è tesserato con il Livorno, mentre Rosa, originario di Tivoli, è passato al Ligorna. Quest’ultimo è anche accusato di diffusione illecita di immagini sessuali. Le difese dei tre giocatori respingono ogni responsabilità e parlano di assenza di elementi penali a loro carico.

Secondo la ricostruzione, la giovane — conoscente di un altro calciatore del Bra non coinvolto nell’inchiesta — avrebbe conosciuto i ragazzi durante una serata con amiche. Dopo aver accettato un invito di Perseu, si sarebbe recata nell’alloggio condiviso con altri giocatori, dove sarebbero poi arrivati anche gli altri due indagati.

A dare l’allarme sarebbe stata un’amica, preoccupata per l’assenza di notizie, che avrebbe contattato altri calciatori minacciando di chiamare i carabinieri. Durante l’incidente probatorio, la studentessa ha confermato le accuse, mentre le difese continuano a contestare la ricostruzione.

Agli atti dell’inchiesta c’è anche un video registrato da uno dei ragazzi, in cui si sente una frase rivolta alla giovane: «Spero che tu non vada a dire che ti ho costretta a salire». Lei risponde: «Non dico nulla», per poi presentare denuncia il giorno successivo. Secondo la Procura, Rosa avrebbe inoltre realizzato video e foto degli atti sessuali, condividendoli in una chat denominata “We are Champs”.

Nel frattempo, i legali dei tre indagati hanno presentato richiesta di rito abbreviato.

Nel passato social della società è emerso anche un video dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, rivolto a Fausto Perseu: «Ciao Fausto, in bocca al lupo mi raccomando, forza Bra, bra-bravi!».

Lo riporta leggo.it.