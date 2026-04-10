Si terrà oggi, presso la Sala Mazza del Museo Civico di Foggia, il XVI incontro dei “Dialoghi Foggiani”, in programma a partire dalle ore 17.30 e dedicato al tema “San Francesco e ‘La via della pace’: un impegno educativo per le nuove generazioni”.

Al centro dell’iniziativa la presentazione del volume del professor Francesco Guarino, intitolato “La via della pace”, un’opera che richiama l’attualità del messaggio francescano in un contesto segnato da tensioni sociali, conflitti e fragilità educative.

L’incontro sarà aperto dai saluti delle associazioni di impegno civico Effetto Foggia e Foggia 5.0, espressione di una rete territoriale impegnata a coniugare cultura, partecipazione e responsabilità civica.

A moderare il dibattito sarà il professor Armando Morelli, mentre tra gli interventi sono previsti, insieme all’autore, quelli della dirigente scolastica Tiziana Zappatore e di don Fernando Escobar, assistente spirituale della Comunità di Sant’Egidio.

Le conclusioni saranno affidate al consigliere comunale Nunzio Angiola, che ha sottolineato l’importanza del tema educativo e sociale legato all’iniziativa: «Parlare oggi di pace, educazione e responsabilità significa rimettere al centro una visione concreta di comunità. Non bastano slogan: serve un lavoro culturale profondo, soprattutto rivolto ai più giovani, per ricostruire senso civico e fiducia».

L’appuntamento rappresenta un momento di riflessione per la città di Foggia, chiamata a interrogarsi sul proprio futuro partendo da valori condivisi e percorsi educativi capaci di incidere nella vita quotidiana delle nuove generazioni.