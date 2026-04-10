Foggia. Malore in un centro commerciale: muore ingegnere della Provincia

Tragedia improvvisa in un centro commerciale, dove un malore si è rivelato fatale per Ernesta Altieri, ingegnere di 49 anni, recentemente assunta presso la Provincia di Foggia.

La donna, molto conosciuta e stimata sul territorio, si trovava all’interno della struttura quando è stata colta da un improvviso malessere che non le ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di soccorso.

Altieri lavorava da poco più di un anno per l’ente provinciale, dove era impegnata nel settore Viabilità e Infrastrutture Stradali, distinguendosi per professionalità e dedizione.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità locale e i colleghi, che ne ricordano le qualità umane e lavorative.