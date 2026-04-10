FOGGIA – Il Comune accelera sul potenziamento del sistema di raccolta rifiuti. È stato approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento del Centro comunale di raccolta di via Sprecacenere, per un investimento complessivo di 380mila euro, finanziato nell’ambito del programma regionale PR Puglia 2021-2027.
L’intervento rientra nelle politiche di economia verde e punta a rendere la struttura conforme alle normative vigenti, migliorando efficienza e sicurezza del servizio.
Il quadro economico prevede: oltre 316mila euro per lavori, circa 63mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione. Tra le priorità, l’adeguamento alle prescrizioni ambientali e il rinnovo delle infrastrutture esistenti, con particolare attenzione alla gestione delle acque meteoriche.