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VIA SPRECACENERE Foggia, via libera ai lavori nel centro rifiuti di via Sprecacenere: gara da 380mila euro

Approvato il progetto esecutivo. Obiettivo: adeguamento alle norme e miglioramento del servizio

Rifiuti Foggia- centro comunale raccolta in via Sprecacenere- 2

Rifiuti Foggia- centro comunale raccolta in via Sprecacenere

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
10 Aprile 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Il Comune accelera sul potenziamento del sistema di raccolta rifiuti. È stato approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento del Centro comunale di raccolta di via Sprecacenere, per un investimento complessivo di 380mila euro, finanziato nell’ambito del programma regionale PR Puglia 2021-2027.

L’intervento rientra nelle politiche di economia verde e punta a rendere la struttura conforme alle normative vigenti, migliorando efficienza e sicurezza del servizio.

Il quadro economico prevede: oltre 316mila euro per lavori, circa 63mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione. Tra le priorità, l’adeguamento alle prescrizioni ambientali e il rinnovo delle infrastrutture esistenti, con particolare attenzione alla gestione delle acque meteoriche.

Il Comune ha deciso di procedere con gara pubblica a procedura aperta, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. Il valore dell’appalto è di oltre 316mila euro e i lavori dovranno essere completati entro 180 giorni dalla stipula del contratto. Previsti tempi rapidi anche per la gara: le offerte dovranno essere presentate entro 20 giorni, per rispettare le scadenze legate alle autorizzazioni ambientali. L’intervento rappresenta un passaggio strategico per il sistema cittadino, con l’obiettivo di migliorare la raccolta differenziata e adeguare le strutture agli standard europei. 

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