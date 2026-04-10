MANFREDONIA — Si consuma uno strappo politico dai toni netti tra Giuseppe Marasco, già consigliere comunale di Futuro Nazionale con Vannacci, e l’onorevole Rossano Sasso. In una nota datata 10 aprile 2026, Marasco denuncia un episodio avvenuto ieri in un bar nei pressi della Camera dei Deputati, dove, a suo dire, avrebbe rivolto al parlamentare una richiesta di chiarimenti “nell’interesse del partito”.

Secondo quanto riferito da Marasco, la risposta ricevuta sarebbe stata particolarmente dura e offensiva. L’onorevole, scrive l’ex consigliere comunale, gli avrebbe testualmente detto: “Hai rotto i coglioni con le tue mail”, riferendosi, sempre secondo la ricostruzione dello stesso Marasco, a comunicazioni inviate con il solo obiettivo di contribuire al miglioramento del partito.

Nella nota, Marasco definisce quel linguaggio “irrispettoso, inadeguato al ruolo istituzionale ricoperto e offensivo nei confronti di un cittadino che sostiene gratuitamente l’attività politica del partito”. Rivendica inoltre il proprio impegno personale, anche economico, affermando di aver investito “migliaia di euro in propaganda senza alcun compenso”.

Da qui la decisione, annunciata pubblicamente, di interrompere ogni forma di collaborazione e sostegno: “Prendo atto che il mio impegno non è gradito né rispettato. Pertanto, da oggi cessa ogni mia attività di promozione a favore del Suo partito e della Sua persona”.

Marasco conclude il suo intervento con un richiamo al ruolo delle istituzioni e al rapporto con i cittadini: “La rappresentanza istituzionale si fonda sul rispetto dei cittadini, soprattutto di quelli che Le pagano lo stipendio con le tasse”.