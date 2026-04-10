Si terrà domani, presso Palazzo dei Celestini a Manfredonia, il convegno pubblico dedicato al progetto “Cristo del Gargano”, un’iniziativa di grande valore simbolico, culturale e territoriale che si propone come elemento innovativo nel panorama internazionale.

L’incontro nasce con l’obiettivo di avviare un confronto aperto e partecipato con la cittadinanza, le istituzioni e gli operatori del settore, per condividere una visione di sviluppo capace di coniugare identità, paesaggio e crescita economica.

Il progetto “Cristo del Gargano” si configura come un’opera di forte impatto culturale e spirituale, pensata per valorizzare il territorio garganico e posizionare Manfredonia come meta di riferimento nel turismo religioso e paesaggistico. Un’iniziativa che, per caratteristiche e ambizione, si distingue come un unicum nel contesto nazionale e internazionale.

Il convegno rappresenta un primo momento di ascolto e condivisione, volto a raccogliere idee, contributi e sensibilità diverse, nella prospettiva di costruire un percorso realmente partecipato e orientato al bene comune.

L’iniziativa senza finalità di lucro, a testimonianza di un impegno civico autentico verso il futuro della città. Quando una comunità si unisce, nascono i grandi progetti. Il Gargano ha già la sua anima: ora può avere anche il suo simbolo.

La cittadinanza è invitata a partecipare.