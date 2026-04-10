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LA MARCA CANTAUTORE La Marca cantautore, esce l’album ‘La mia barca a vela’: “La musica è uno strumento di cambiamento”

Il lavoro del sindaco-cantautore di Manfredonia sarà presentato il 14 aprile alle ore 10 presso la Sala del Vento della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia

La Marca cantautore, esce l'album ‘La mia barca a vela’: “La musica è uno strumento di cambiamento”

Domenico La Marca - PH: Luigi Geraci Photo, Fonte Immagine: manfredonianews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Aprile 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Otto brani inediti, scritti e interpretati da Domenico La Marca, danno vita all’album “La mia barca a vela”, progetto musicale promosso dalla Cooperativa Arcobaleno di Foggia (etichetta Noteum). Il lavoro del sindaco-cantautore di Manfredonia sarà presentato il 14 aprile alle ore 10 presso la Sala del Vento della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in via Arpi.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: sensibilizzare il territorio sui temi sociali, della legalità e della solidarietà, creando occasioni di confronto e narrazione tra artisti e comunità. “La musica – spiega – è uno strumento straordinario di sintesi e di cambiamento”.

Il progetto affonda le radici nell’esperienza del centro interculturale “Baobab – sotto la stessa ombra” e nel percorso portato avanti negli anni dalla Cooperativa Arcobaleno, di cui La Marca è socio ed ex presidente. L’album, già disponibile sulle piattaforme digitali, ha visto la collaborazione di Clab Studios, Edizioni Noteum SRLS ed Elisa Cuenca Tamariz per la parte grafica.

Gli otto brani, arrangiati da Antonio Cicoria, vedono la partecipazione di diversi musicisti: lo stesso Cicoria a batteria, percussioni e pianoforte-synth, Fabio Trimigno al violino, Libera Lamparella al flauto e Mario Pio Coda a basso e chitarre. Durante la presentazione, moderata dal giornalista Micky De Finis, saranno proiettati due videoclip: uno diretto da Stefano Simone per il brano “Che ne sanno i bambini” e l’altro da Valentina Berardinetti per “Libera la terra”.

La carriera di Domenico La Marca è già segnata da numerosi riconoscimenti. Autore dello spettacolo musicale “E sarà domani”, ha vinto nel 2019 il Festival Cantassori al Teatro Giordano di Foggia con il brano “Di cartoni e lamiera”, dedicato al tema del caporalato. Ha partecipato al Cantagiro 2019 e ottenuto premi come il Sergio Bardotti nel 2020, distinguendosi anche nel contest “Musica contro le Mafie”.

Nel 2022 ha pubblicato l’album “Oro rosso”, progetto sociale sostenuto dalla Fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus, che ha portato il cantautore a esibirsi in diverse città italiane e anche all’estero, fino in Svizzera, ospite della comunità italiana.

2 commenti su "La Marca cantautore, esce l’album ‘La mia barca a vela’: “La musica è uno strumento di cambiamento”"

  2. Grande Domenico che privilegio per Manfredonia avere un Sindaco onesto e sincero in più promotore di cultura musicale chissà se un giorno avremo anche un governo con questi requisiti.

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