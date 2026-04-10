Manfredonia, 170mila euro per i gettoni dei consiglieri nel 2026

Definita la spesa per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali di Manfredonia per il 2026. Il Comune ha impegnato circa 170mila euro per garantire il pagamento delle indennità legate alla partecipazione alle sedute di Consiglio e commissioni.

Il compenso è pari a circa 55 euro per seduta ed è riconosciuto solo in caso di partecipazione effettiva.

È previsto inoltre un tetto massimo annuo per ciascun consigliere.

La spesa rientra nei limiti previsti dal piano di riequilibrio finanziario dell’ente e sarà pubblicata nella sezione trasparenza.

A cura di Michele Solatia.