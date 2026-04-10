Edizione n° 6032

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA PROVINCIALI // Road to 19 aprile: Manfredonia al centro del risiko provinciale. Scelte inaspettate, maggioranza balla
10 Aprile 2026 - ore  13:50

CALEMBOUR

STUPRO BRA // Festeggiano la Serie C con uno stupro di gruppo: tre ex calciatori del Bra indagati
10 Aprile 2026 - ore  12:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, 170mila euro per i gettoni dei consiglieri nel 2026

MANFREDONIA CONSIGLIERI Manfredonia, 170mila euro per i gettoni dei consiglieri nel 2026

Impegnate le risorse per il pagamento dei gettoni di presenza: compenso legato alla partecipazione effettiva alle sedute

Manfredonia, 170mila euro per i gettoni dei consiglieri nel 2026

Consiglio Comunale Manfredonia - Fonte Immagine: norbaonline.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
10 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Definita la spesa per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali di Manfredonia per il 2026. Il Comune ha impegnato circa 170mila euro per garantire il pagamento delle indennità legate alla partecipazione alle sedute di Consiglio e commissioni.

Il compenso è pari a circa 55 euro per seduta ed è riconosciuto solo in caso di partecipazione effettiva.
È previsto inoltre un tetto massimo annuo per ciascun consigliere.
La spesa rientra nei limiti previsti dal piano di riequilibrio finanziario dell’ente e sarà pubblicata nella sezione trasparenza.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Il mondo spezza tutti e poi molti sono forti proprio nei punti spezzati. (Ernest Hemingway)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO