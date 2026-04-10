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MANFREDONIA ALIENAZIONI Manfredonia, alienazioni: terreno aggiudicato per 461mila euro

Conclusa la gara per il lotto 1 del piano alienazioni 2025: terreno edificabile assegnato alla Semplice Srl. Restituiti i depositi agli esclusi, incasso previsto nel 2026

Manfredonia, alienazioni: terreno aggiudicato per 461mila euro

Comune di Manfredonia - ph Trmtv

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
10 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Prosegue il piano di valorizzazione del patrimonio comunale di Manfredonia con la chiusura della procedura di gara relativa al lotto 1, un terreno edificabile inserito nel piano delle alienazioni 2025. Con determinazione dirigenziale è stata formalizzata l’aggiudicazione definitiva alla società Semplice Srl, che si è aggiudicata l’immobile con un’offerta pari a 461.856 euro, corrispondente a un rialzo del 20% rispetto alla base d’asta.

Alla gara hanno partecipato tre operatori economici, tutti ammessi alla fase finale dopo la verifica della documentazione amministrativa. La proposta vincente ha superato le offerte degli altri concorrenti, fermatesi a importi inferiori.

L’operazione rappresenta una delle prime concretizzazioni del piano di dismissione degli immobili comunali, con l’obiettivo di generare liquidità e ottimizzare la gestione del patrimonio pubblico.

Il prezzo dovrà essere versato integralmente prima della stipula dell’atto notarile, senza possibilità di rateizzazione. Il saldo previsto per le casse comunali ammonta a oltre 423mila euro, al netto della caparra già versata. Le entrate saranno contabilizzate nell’esercizio finanziario 2026, contribuendo al riequilibrio delle finanze dell’ente.

Come previsto dal bando, il deposito cauzionale versato dall’aggiudicatario viene trattenuto come acconto, mentre le somme versate dagli altri partecipanti vengono restituite. L’atto di compravendita sarà stipulato da un notaio scelto dall’acquirente, con tutti i costi a suo carico, inclusi quelli tecnici e amministrativi. Il piano delle alienazioni rappresenta uno strumento centrale nella gestione economica dell’ente. Attraverso la vendita di beni non strategici, il Comune punta a reperire risorse senza ricorrere a nuove forme di indebitamento.

In questo caso, la partecipazione di più operatori e il rialzo sull’importo base confermano l’interesse del mercato per alcune tipologie di immobili. La chiusura del lotto 1 apre la strada agli altri passaggi del piano di alienazione, alcuni dei quali già conclusi o in fase avanzata.

A cura di Michele Solatia.

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