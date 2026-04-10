Manfredonia celebra il 174° Anniversario della Polizia di Stato: cerimonia al Castello Svevo

MANFREDONIA – Si è svolta nella mattinata di venerdì 10 aprile 2026, nella suggestiva cornice del Castello Svevo Angioino Aragonese, la cerimonia ufficiale per il 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

L’evento ha rappresentato un momento di grande valore istituzionale e simbolico, dedicato a celebrare l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato al servizio della sicurezza dei cittadini e della tutela della legalità.

Alla cerimonia hanno preso parte autorità civili, militari e religiose, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali e della società civile. Nel corso della manifestazione sono state ripercorse le principali attività svolte sul territorio, con particolare attenzione ai risultati ottenuti nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità.

Non sono mancati momenti di riconoscimento per gli operatori che si sono distinti per meriti di servizio, a testimonianza del valore, della professionalità e della dedizione che contraddistinguono l’operato del corpo. Una giornata significativa, dunque, che ha rafforzato il legame tra la Polizia di Stato e la comunità, nel segno della legalità e della fiducia reciproca.